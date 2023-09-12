Путин заявил, что Восточный полигон нужно расширять как можно быстрее и качественнее

Президент России отметил, что это "непростой процесс", который связан с финансовыми условиями

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Увеличивать провозные мощности Восточного полигона РЖД необходимо как можно быстрее и качественнее, заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Эту тему затронул один из участников дискуссии. По его словам, для расширения Восточного полигона, в частности, нужно построить дублирующие искусственные сооружения - тоннели, мосты, и уже есть договоренности о строительстве их за счет частных инвесторов. Он попросил главу государства принять решение о начале нового этапа модернизации Восточного полигона.

"Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, и как можно качественнее. Мы прекрасно знаем качество работы вашей компании и ее опыт, и всячески будем [вас] поддерживать. Насколько я помню, там нужно три вторых тоннеля сделать, мостовые сооружения. Насколько я понимаю, эти концессионные соглашения уже практически подписаны или, точнее, находятся на рассмотрении. И, действительно, до конца года планируется их подписание", - отреагировал президент.

Путин добавил, что это "непростой процесс", который связан с финансовыми условиями, "с определением справедливого распределения заказов". "Это работа рыночного характера. Правительство все это рассматривает. Мы прекрасно все себе отдаем отчет в том, насколько это сейчас важно. Будем работать и, надеюсь, что до конца года эти соглашения, которые готовятся к подписанию, будут подписаны, и работа примет еще более масштабный практический характер", - отметил он.

Глава государства обратил внимание, что сделать это планировалось еще несколько лет назад. "Но, к сожалению, не все удалось сделать. Принятые решения своевременно не осуществлялись. Сейчас мы все полны решимости это сделать. Я не сомневаюсь, что это будет сделано. Но надо подписать соответствующие документы", - подытожил он, поблагодарив инвесторов за их готовность к совместной работе с властями.

Восточный полигон

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.