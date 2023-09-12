В РФ не планируют строить железную дорогу на Камчатку

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что там должно быть хорошее авиасообщение, потому что другого там нет.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не намерено строить железную дорогу на Камчатку. Об этом в ходе "Восточного экономического форума 2023" (ВЭФ) заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Что касается таких регионов, как Камчатка и мои любимые Курильские острова. <...> Должно быть хорошее авиасообщение, потому что другого там нет. Железную дорогу на Камчатку мы тоже не собираемся строить. Есть такие головы, которые и такое предлагают", - сказал он.

По мнению Иванова, за развитием авиасообщения в эти регионы "моментально потянется туристический поток". Он напомнил, что благодаря строительству аэропорта на Курильских островах туда приехали 80 тыс. туристов при местном населении в 6-7 тыс. человек.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.