В РФ прогноз по авиапассажиропотоку на 2024 год будет зависеть от результатов этого года

Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что стоит закончить год "в пределах 100 млн пассажиров"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Прогноз пассажиропотока гражданской авиации в РФ в 2024 году будет напрямую зависеть от результатов этого года. Об этом журналистам в кулуарах ВЭФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Давайте мы закончим этот год, в пределах 100 млн пассажиров [….] если нам это удастся, мы из этого будем исходить", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.