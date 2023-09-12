Глава ВТБ назвал маловероятной возможность выплаты дивидендов за 2023 год

Андрей Костин отметил наличие нехватки капитала из-за 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вероятность выплаты банком дивидендов за 2023 год "практически исключена".

"Думаю, мало.. Я думаю, что практически исключено", - сказал банкир журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

"Из-за прошлого года у нас есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за этот год мы платить, скорее всего, не будем. Это требование Центрального банка. Пока мы не нарастим достаточную капитальную базу, мы дивиденды не платим", - пояснил Костин.