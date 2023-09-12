12 сентября, 06:50

Путин: РФ уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов

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Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов - Путин. 

© Информационное агентство ТАСС
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