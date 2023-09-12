Минсельхоз направил регионам ДФО около 16 млрд рублей на развитие сельских территорий

Глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что на эти средства построено около 24 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Около 16 млрд руб. направлено регионам Дальнего Востока на развитие сельских территорий со старта соответствующей программы в 2020 году, на эти средства построено около 24 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"У нас есть программа по комплексному развитию сельских территорий, она действует с 2020 года. Регионам Дальнего Востока в ее рамках направлено порядка 16 млрд руб. <…> За время работы нашей программы на Дальнем Востоке было построено порядка 24 тыс. кв. м жилья, реализовано свыше 50 проектов по комплексному развитию и больше 700 проектов благоустройства", - сказал он.

С точки зрения эффективности использования этих средств не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России министр отметил Забайкальский край, Якутию и Приморский край. По его словам, данная работа будет продолжена. "Жители Дальнего Востока, которые сами непосредственно участвуют в отборе проектов и формируют заявки, получат более комфортные условия для жизни", - резюмировал Патрушев.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.