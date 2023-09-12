Путин заявил о планах создания центра сжиженного природного газа в Мурманской области

Президент отметил, что для снабжения центра СПГ будет построен газопровод Волхов - Мурманск - Белокаменка

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Газопровод Волхов - Мурманск - Белокаменка будет снабжать новый центр сжиженного природного газа (СПГ), который создадут в Мурманской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мощный центр СПГ планируется создать и в самой Мурманской области. Для его снабжения будет построен газопровод Волхов - Мурманск - Белокаменка", - сказал президент.

"Я очень надеюсь, что наши компании договорятся между собой при посредничестве правительства, кто и как будет строить этот важный инфраструктурный объект", - добавил Путин, подчеркнув, что такой проект очень важен и для самого Мурманска, и для населенных пунктов Мурманской области и Карелии.

В июне 2022 года Путин на рабочей встрече с губернатором Андреем Чибисом поддержал проект газификации Заполярья и отметил, что Мурманской области необходимо уйти от мазутной зависимости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и Чибис в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году подписали соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.