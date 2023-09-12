12 сентября, 07:30,
обновлено 12 сентября, 07:50
Восточный экономический форум

Путин связал заявления Воложа с его стремлением сохранить бизнес и активы за рубежом

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент пожелал сооснователю интернет-компании "Яндекс" здоровья и хорошей жизни в Израиле

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Заявления некоторых бизнесменов, в том числе сооснователя интернет-компании "Яндекс" Аркадия Воложа, о специальной военной операции, как правило, связаны с их стремлением сохранить собственный бизнес и активы за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Как правило, хочу это подчеркнуть, связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы, тем более если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной", - сказал глава государства.

Путин пожелал Воложу здоровья и хорошей жизни в Израиле. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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