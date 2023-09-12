ФАС возбудила дело о картеле на поставку продуктов в соцучреждения Москвы и Подмосковья

По предварительной оценке антимонопольной службы, сумма начальных максимальных цен составляет свыше 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров в социальные учреждения Москвы и Московской области на сумму более 2,7 млрд рублей, сообщила служба.

"ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров в соцучреждения на сумму более 2,7 млрд рублей. ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "АСТ Сервис" и ООО "Веста". По предварительной оценке антимонопольной службы, сумма начальных максимальных цен контрактов составляет свыше 2,7 млрд рублей", - говорится в сообщении. В сообщении службы отмечается, что компаниям грозят оборотные штрафы.

В ФАС указали, что служба выявила признаки заключения и реализации картеля с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания, в том числе входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. При этом закупки проходили для нужд бюджетных медицинских и иных социальных учреждений города Москвы и Московской области. Победа на торгах достигалась организациями путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных между обществами, отметила служба.

"Ведомство продолжит контролировать ситуацию на социально значимых рынках на предмет наличия антиконкуретных соглашений или согласованных действий", - добавили в ФАС.