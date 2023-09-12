На его территории построят новый пассажирский перрон для стоянки воздушных судов, а также объекты коммунальной и аэропортовой инфраструктуры

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Пашковский в Краснодаре получит федеральное финансирование в рамках государственной программы "Строительство". Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

"В 2026-2027 годах на реализацию проекта планируется направить 8,2 млрд рублей. При этом основной объем средств будет выделен в 2026 году - более 4,5 млрд рублей, в 2027 году - 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории аэропорта построят новый пассажирский перрон для стоянки воздушных судов, а также объекты коммунальной и аэропортовой инфраструктуры общей площадью более 220 тыс. кв. м.

Кроме того, развитие данной воздушной гавани даст возможность сократить время в пути для пассажиров за счет формирования прямых рейсов из Краснодара в регионы РФ и в зарубежные страны.

Перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023-2027 годах в рамках госпрограммы "Строительство" с использованием средств федерального бюджета, был утвержден правительством в феврале 2023 года. Туда вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты. Общий объем федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 трлн рублей.