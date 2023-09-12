Путин: после национализации активов есть предусмотренные законом процедуры

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее отметил, что имеются вопросы относительно новых собственников национализированных активов и того, "куда девается" какой-то актив, который переходит в госсобственность

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Государственные структуры, к которым попадают национализированные активы, распоряжаются ими в соответствии с законными процедурами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Если что-то обращается в собственность государства, дальше существует процедура, предусмотренная законом. Если [активы] попадают в руки государственных структур, то они в соответствии с законом могут ими распорядиться. Здесь только открытые конкурсы", - сказал он, комментируя слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина по новым собственникам национализированных активов.

В частности, ранее Шохин в интервью РБК отметил, что имеются вопросы относительно новых собственников национализированных активов и того, "куда девается" какой-то актив, который переходит в госсобственность.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.