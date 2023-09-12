Венгрия и Румыния сохранят запрет на импорт зерна с Украины до конца года

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь отметил, что "интересы фермеров превыше всего"

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Венгрия и Румыния продлят до конца года истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины вне зависимости от того, какое решение по этому вопросу примет Еврокомиссия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Флорином Барбу.

"Мы договорились, что ограничительные меры в отношении украинского зерна должны быть сохранены после 15 сентября. Интересы фермеров превыше всего!" - написал глава Минсельхоза Венгрии на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил эту публикацию фотографиями со встречи с румынским министром.

После Бухареста у Надя запланированы также переговоры с коллегами в Болгарии и Словакии. Правительство Польши ранее уже заявило, что в любом случае не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранят разрешение только на его транзит по своей территории.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.