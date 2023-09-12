Акционеры Дальневосточного морского пароходства ранее не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается, сообщил журналистам председатель совета директоров Андрей Северилов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Дивидендов [за 2022 год] не будет, - сказал он. - "Собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается".

Ранее акционеры Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года. При этом совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.