12 сентября, 09:40
Восточный экономический форум

Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры Дальневосточного морского пароходства ранее не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается, сообщил журналистам председатель совета директоров Андрей Северилов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Дивидендов [за 2022 год] не будет, - сказал он. - "Собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается".

Ранее акционеры Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года. При этом совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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