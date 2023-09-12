РФПИ видит большой интерес зарубежных партнеров к инфрастуктурным проектам в РФ

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, есть несколько проектов, которые заслуживают детальной совместной проработки

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит большой интерес зарубежных партнеров к инфрастуктурным проектам в России. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев после пленарного заседание с участием президента РФ Владимир Путин.

"В ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Владимирович Путин заявил о возможности привлечения частных инвестиций в российскую космическую отрасль. Со своей стороны мы в РФПИ видим большой интерес наших зарубежных партнеров к подобного рода проектам, особенно с учетом развития этой отрасли в ряде стран БРИКС+. Есть ряд проектов, которые заслуживают детальной совместной проработки", - сказал Дмитриев.

Он добавил, что в ходе выступления глава государства обозначил не только приоритетность развития Дальнего Востока, но и направления ускоренного роста.

"Обращает на себя внимание комплексный подход, обеспечивающий непрерывную цепочку создания добавленной стоимости: изучение недр - создание инфраструктуры - развитие производств - усиление внутренней и внешней торговли. Инвесторы понимают и ценят такой подход, что позволяет привлекать дополнительные ресурсы в ключевые проекты", - отметил глава РФПИ.

По его словам, РФПИ с партнерами объявили на этом форуме о привлечении негосударственных инвестиций в геологоразведку и росте грузооборота по построенному железнодорожному мосту через Амур.

"Существенно активизировалась работа по новым проектам в различных секторах, и мы уже в ближайшее время планируем с партнерами из Азии и Ближнего Востока объявить, какой вклад они внесут в развитие регион", - заключил Дмитриев.