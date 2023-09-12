В КНР заявили, что заинтересованы в строительстве мостов в Приморье

Китай является ведущим партнером для региона

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти КНР намерены развивать сотрудничество с Приморским краем в сфере строительства мостовых переходов и других трансграничных объектов, особенно на пунктах пропуска. Об этом во вторник рассказал вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в рамках рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Кожемяко предложил компаниям Поднебесной принять участие в строительстве дорог к портам, а также работать по другим крупным транспортным проектам, реализующимся в крае. В свою очередь, Гоцин обозначил круг вопросов, требующих плотной совместной работы специалистов двух государств. Прежде всего Китай заинтересован в строительстве мостовых переходов и других трансграничных объектов, особенно на пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Китай является ведущим партнером для региона, об этом свидетельствует рост товарооборота между сторонами на 46% в 2023 году, пояснил Кожемяко, добавив, что на данный момент китайские инвесторы реализуют в Приморье 40 проектов на общую сумму примерно 7 млрд рублей. В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР выразил уверенность, что в ближайшее время сумма инвестсоглашений превысит 10 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

Особое внимание Кожемяко уделил спортивному и культурному сотрудничеству с Китаем, призвав его команды поучаствовать в зимних играх "Дети Приморья" и наладить обмен театральными труппами, рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что губернатор пригласил китайскую молодежь приезжать на обучение в Дальневосточный федеральный университет, который является ведущим центром китаеведения в регионе.

Глава Приморского края также сделал акцент на заключении соглашения с китайской стороной об информировании о сбросе воды в приграничных районах, поскольку такое сотрудничество позволит своевременно реагировать на возможные ЧС, тем самым уменьшая ущерб от наводнений. В свою очередь, Гоцин выразил готовность Китая к оперативному обмену гидроданными, отметив, что это станет одной из составляющих трансграничного сотрудничества, добавили в сообщении.

В ответной речи вице-премьер предложил создать агробанк для более эффективного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и сообщил, что в ближайшее время будут решены вопросы с маркировкой приморской рыбопродукции. Кроме того, спикер поддержал инициативу Кожемяко об углублении культурного сотрудничества между территориями и выразил уверенность в том, что обоюдное желание усиливать взаимодействие на всех уровнях поможет сторонам развивать отношения еще быстрее, добавили в пресс-службе.