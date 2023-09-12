В ВМТП заявили, что контейнерный рынок может полностью восстановиться к 2025 году

Контейнерный грузопоток по всем бассейнам России демонстрирует рост, сообщила коммерческий директор торгового порта Елена Казарина

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский контейнерный рынок в 2025 году может полностью восстановиться после падения в 2022 году. Такое мнение выразила коммерческий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) Елена Казарина в кулуарах Восточного экономического форума.

"В конце года наблюдается баланс, и я полагаю, что к 2025 году рынок восстановится", - сказала она.

Казарина отметила, что восстановление рынка наблюдается уже сейчас. Контейнерный грузопоток по всем бассейнам РФ демонстрирует рост.

"В 2021 году среднемесячный общий объем рынка по трем бассейнам: Юг, Северо-Запад и Дальний Восток был свыше 400 тыс. TEU в месяц, в 2022 году произошло снижение. Для примера: во втором полугодии 2022 года показатель в среднем в месяц составил 270 тыс. ТЕU, в текущем году грузопоток на уровне 320 тыс. TEU, то есть он постепенно растет", - заключила Казарина.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.