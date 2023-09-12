Минэнерго и РЖД взяли на контроль отгрузки и сроки доставки топлива в южных регионах

В Минэнерго отметили, что "продолжают в ежесуточном режиме осуществлять мониторинг ситуации на внутреннем рынке"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ритмичность отгрузок топлива с НПЗ и сроки его доставки в южных регионах России взяты на особый контроль со стороны Минэнерго РФ и "Российских железных дорог" (РЖД), сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"На Астраханском ГПЗ возобновлено производство дизельного топлива, начались его отгрузки для удовлетворения нужд потребителей. Кроме того, в ближайшее время также возобновится производство и автомобильного бензина. Это позволит не только восполнить запасы топлива в южных регионах страны, но также улучшить логистику доставки бензина и дизельного топлива в целом", - сообщили в Минэнерго РФ.

"Минэнерго продолжает в ежесуточном режиме осуществлять мониторинг ситуации на внутреннем рынке. Ритмичность отгрузок топлива с НПЗ и сроки его доставки взяты на особый контроль со стороны Минэнерго и РЖД", - добавили в министерстве.

Минэнерго работает над стабилизацией топливного рынка РФ, поручения президента России Владимира Путина по дополнительным мерам будут исполнены, заявил ранее журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Кабмин не среагировал своевременно в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать, заявил ранее на ВЭФ президент России.

Как говорил вице-премьер РФ Александр Новак, правительство прорабатывает ряд мер, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива, планируется составить список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Также кабмин намерен увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете "серого" экспорта топлива - право на экспорт будут иметь только заводы. Документ проходит финальную стадию согласования.