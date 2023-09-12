В ЛНР число предпринимателей выросло в 3 раза с начала 2023 года

По данным Минэкономразвития региона, в реестре зарегистрировалось более 31 тыс. юридических лиц и ИП

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 31 тыс. предпринимателей Луганской Народной Республики (ЛНР) зарегистрировались в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Федеральной налоговой службы, сообщили журналистам в Минэкономразвития ЛНР. С начала 2023 года цифра увеличилась в три раза.

"В реестре субъектов МСП по Луганской Народной Республике на 10 сентября 2023 года зарегистрировано 31 598 предпринимателей, в том числе 1 279 юридических лиц и 30 319 индивидуальных предпринимателей", - сказано в сообщении.

Согласно данным, размещенным в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на портале Федеральной налоговой службы, число зарегистрированных предпринимателей ЛНР выросло в 3 раза. По состоянию на 10 января 2023 года было зарегистрировано 9 719 предпринимателей: 8 417 индивидуальных предпринимателей и 1 302 юридических лица.