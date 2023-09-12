В Центре оценки качества зерна заявили, что осадки не повлияли на урожай в Курской области

Заместитель директора регионального филиала центра Людмила Широбокова отметила, что более 60% обследуемой пшеницы относится к продовольственной кондиции

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Обильные осадки, зафиксированные в Курской области в июле-августе, существенно не повлияли на качество урожая, характеристики остаются на уровне средних значений прошлых лет, сообщила ТАСС заместитель директора Курского филиала Центра оценки качества зерна Людмила Широбокова.

"Более 60% обследуемой пшеницы относится к продовольственной кондиции. Урожайность 55 центнеров с га. Погодные условия не оказали существенного влияния на качество урожая 2023 года. Качественные характеристики остались на уровне средних значений прошлых лет. В частности, исследования показывают, что содержание белка остается на высоком уровне", - сказала Широбокова.

За качеством и безопасностью нового урожая следят в испытательной лаборатории Курского филиала Центра оценки качества зерна. Исследовано более четверти убранных культур. По состоянию на 11 сентября валовый сбор зерновых и зернобобовых в Курской области составил 4 млн тонн, уборочная компания по этим культурам практически завершена. Собрано 2,8 млн тонн пшеницы, ячменя - 1 млн тонн, озимого рапса - 182 тыс. тонн, также хозяйства завершили уборку овса, ржи, гороха.

В течение летних месяцев 2023 года на территории Курской области отмечались обильные осадки, из-за которых в конце июля аграрии были вынуждены приостановить уборку зерновых. Как отмечал замгубернатора региона Сергей Стародубцев, интенсивные дожди негативно отразились на качестве зерна - первые результаты определения качественных показателей свидетельствовали о невысоком проценте содержании клейковины. Всего в 2023 году в регионе планируют собрать более 5,5 млн тонн зерна.