Фермеры Румынии потребовали продлить запрет на импорт зерновых с Украины

Они угрожают объявить всеобщую забастовку, блокировать порт Констанца и все таможни

БУХАРЕСТ, 12 сентября. /ТАСС/. Румынские фермеры угрожают объявить всеобщую забастовку, блокировать порт Констанца и все таможни, если запрет на импорт украинских зерновых не будет продлен. Об этом говорится в письме, которое Альянс за сельское хозяйство и кооперацию, объединяющий основные организации румынских агропроизводителей, направил президенту Клаусу Йоханнису, премьер-министру Марчелу Чолаку и некоторым министрам.

"Румыния облегчила импорт и транзит на уровне Евросоюза 65% аграрной продукции Украины, <...> и это привело к тому, что около 45% румынских фермеров не в состоянии оплатить долги и взносы по кредитам", - приводит его текст сайт news.ro.

"Силовое решение удвоить количества, переправляемые ежемесячно транзитом по морю до 4 млн тонн, приведет к еще большему хаосу, падению цен и разорению очень многих румынских фермеров", - уверены авторы.

"Хотя импорт пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника и кукурузы в Румынию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию в период с 15 марта 2023 года по 15 сентября 2023 года был запрещен, европейские, украинские и национальные власти не соблюдали этого запрета, - говорится в письме. - От разрешения импорта выиграли больше трейдеры, олигархи и многонациональные компании, но меньше - украинские фермеры".

"Так называемая компенсация убытков [со стороны Еврокомиссии] в размере €40 млн составляет 1-2% убытков фермеров и Румынии, - отмечают авторы письма. - Но даже эти весьма небольшие суммы не были получены до сегодняшнего дня".

Фермеры требуют, в частности, продления после 15 сентября запрета на импорт украинских пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника, кукурузы и подсолнечного масла на весь период конфликта, а также ужесточения мер контроля по проверке качества украинской продукции. Если до 1 октября запрет не будет продлен Еврокомиссией, они требуют, чтобы такой запрет в одностороннем порядке ввели румынские руководители, как в Польше и Венгрии. "В противном случае, - указывается в письме, - большинство агропроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов начнут всеобщую забастовку, а также блокируют порт Констанца и все таможни страны на неограниченный период".