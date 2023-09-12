Суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры об отчуждении имущества АО "39 Арсенал"

Речь идет о сумме 285 млн рублей

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об отчуждении имущества пермского оборонного предприятия АО "39 Арсенал" и взыскал в доход государства имущественный комплекс предприятия, а также денежные средства в сумме 285 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации оспорила сделки по отчуждению имущественного комплекса АО "39 Арсенал". Сегодня судом вынесена резолютивная часть определения суда, иск удовлетворен в полном объеме", - сообщили в суде.

По данным ведомства, заместитель генерального прокурора РФ обратился в суд с заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, заключенной с ООО "Регионавтоцентр" по результатам проведения торгов, в виде взыскания в доход РФ объектов недвижимости, составляющих имущественный комплекс АО "39 Арсенал", а также денежных средств в общей сумме 285 млн рублей.

По мнению Генпрокуратуры РФ, последовательные взаимосвязанные сделки раздробили и позволили использовать не по целевому назначению имущественный комплекс стратегического предприятия АО "39-й арсенал", который включает в себя объекты движимого и недвижимого имущества, используемого для изготовления оборонной продукции, что причинило ущерб публичным интересам в сфере обороноспособности страны.

Согласно данным сайта ФНС России, АО "39 Арсенал" было зарегистрировано в Перми путем реорганизации в форме преобразования в феврале 2010 года. Основной вид деятельности предприятия - производство оружия и боеприпасов, среди дополнительных видов деятельности отмечается производство спецодежды, лесозаготовка, производство деревянных конструкций и изделий, резиновых изделий, изделий из бетона и металла, а также строительство жилых и нежилых зданий и другое. Уставный капитал предприятия составляет 27 млн 179 тыс. рублей.