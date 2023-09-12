Расписки Softline с 26 сентября прекратят торговаться на Мосбирже

Причиной стал делистинг расписок компании, сообщили в Мосбирже

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Softline с 26 сентября перестанут торговаться на Московской бирже в связи с делистингом расписок компании, говорится в сообщении Мосбиржи.

"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящим делистингом, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, удостоверяющими права на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc. с 13 по 20 сентября 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 20 сентября 2023 года. С 26 сентября 2023 года нет допустимых кодов расчетов", - говорится в сообщении Мосбиржи.

В июле 2022 года Softline объявила о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.

В августе "Софтлайн" обратился на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Компания ожидает, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся в конце сентября 2023 года, сообщали в "Софтлайне". Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером компании - ООО "Аталайя". Процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. При соблюдении условий владельцы ГДР Noventiq могут получить до трех акций ПАО "Софтлайн" за одну ГДР Noventiq. Сначала в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО "Софтлайн". Через 12 месяцев после первого этапа инвестор получит еще одну акцию "Софтлайна" в расчете на каждую акцию "Софтлайна", находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа. Через 24 месяца после завершения первого этапа участник обмена получит еще одну акцию "Софтлайна" в расчете на каждую акцию компании, находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа.