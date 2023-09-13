Qiwi попросила Nasdaq продлить срок завершения реструктуризации бизнеса до 11 ноября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа Qiwi попросила биржу Nasdaq продлить срок завершения реструктуризации бизнеса до 11 ноября 2023 года, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время требуется дополнительное время для завершения заключительного этапа отчуждения российских активов, который требует определенных разрешений регулирующих органов", - сообщила группа. Первоначально компания планировала завершить процесс реструктуризации бизнеса до 11 сентября 2023 года.

Группа отметила, что выполнила основные этапы отчуждения активов. Независимый оценщик подготовил отчет об оценке всех российских активов, которые будут переданы от Qiwi plc в АО "Киви", активы также были консолидированы в рамках АО "Киви".

Как отмечает компания, в дальнейшем она проинформирует рынок о развитии процесса отчуждения российских активов.

О разделении бизнеса Qiwi

Qiwi, ранее объявившая о реструктуризации бизнеса, продолжает планомерно ее осуществлять: так, компания завершила оценку российских активов и создала спецкомитет из независимых членов совета директоров, сообщается в материалах компании.

Qiwi добавила, что менеджмент группы вместе со спецкомитетом и внешними консультантами прорабатывает различные варианты разделения российского и международного периметров группы.

Как сообщала группа, российские активы уже полностью консолидированы под местное юридическое лицо (АО "Киви"), первый этап плана реструктуризации уже завершен. Окончательно разделить российские и международные активы группа планирует к сентябрю 2023 года.

Активы Qiwi в Казахстане были переданы из управления АО "Киви" к Qiwi plc, это стало частью формирования международного периметра. На данный момент этот процесс также завершен.

После разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на Nasdaq. Комиссия биржи ранее пришла к выводу, что Qiwi соответствует стандартам листинга на бирже. В случае, если сроки и общие результаты реструктуризации будут соответствовать критериям биржи, а Qiwi plc - критериям листинга, то торги ценными ее бумагами будут возобновлены.