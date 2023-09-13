Титов предложил отдать пограничные переходы с Китаем в концессию частным инвесторам

Ситуация с международными автомобильными пунктами пропуска на китайской границе отстает от требований рынка, считает омбудсмен по защите прав предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал отдать пограничные переходы с Китаем в концессию частным инвесторам для развития инфраструктуры и ускорения обработки грузов.

По его словам, ситуация с международными автомобильными пунктами пропуска (МАПП) на китайской границе "отстает от требований рынка". "Их 19, и практически на каждом контраст с китайской стороной не в нашу пользу. С той стороны пограничная инфраструктура гораздо более развитая: больше техники, больше складов. Поэтому у нас обработка груза стоит дороже и проходит дольше", - заявил омбудсмен, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Отдайте эту работу на частно-государственное партнерство бизнесу. Он все быстро построит и организует, тем более в нынешних условиях, когда товарооборот с Китаем растет очень быстро. А пока перевозчики жалуются на то, что им приходится собирать актуальную информацию о работе погранпереходов по крупицам. Простого и удобного сервиса так и не появилось", - отметил Титов.

Омбудсмен считает темпы переоснащения пунктов на Дальнем Востоке не обнадеживающими. "В текущем году, например, планируется реконструировать МАПП "Марково", в 2024-м - "Турий Рог", "Краскино" и "Пограничный", в 2026-м - "Полтавку". В конечном итоге пропускная способность должна увеличиться вшестеро: с 2 до 12 млн тонн груза в год, но лишь через три года - и то, если график не сорвется", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в беседе с ТАСС.

Он также указал на проблемы в информационном обеспечении работы пограничных пунктов пропуска автотранспорта. Титов обратил внимание на предложения ускорить на МАПП внедрение механизма электронной очереди. "Это позволяло бы перевозчикам заранее планировать поездки, выстраивать правильный маршрут, выбирая между пунктами пропуска с наименьшим трафиком", - заключил омбудсмен.

Тем не менее он признал, что процесс удалось сдвинуть с мертвой точки - в феврале этого года в закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации" были внесены соответствующие поправки. "Появились хотя бы сроки, в которые МАПП должны быть оснащены электронными очередями", - добавил Титов.