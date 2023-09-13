На Камчатке рассматривают возможность создания рыбной биржи на МТОР

Такая инициатива связана с целью увеличить экспорт и контролем ценообразования, отметил глава региона Владимир Солодов

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки рассматривают возможность создания рыбной биржи на международной территории опережающего развития (МТОР), в том случае если соответствующий режим заработает в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава Камчатки Владимир Солодов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы прорабатываем возможность создания МТОР на территории Камчатки. Наибольшая перспектива связана с проектом рыбной биржи, который у нас движется безотносительно МТОР, но если рыбной бирже будет выделена площадка, которая будет иметь международную юрисдикцию и преимущество международной ТОР, то это даст импульс проекту. Я смотрю в этом направлении - в сторону портовой инфраструктуры, биржи и создания межгосударственной территории", - сказал он.

Инициатива создать в регионе рыбную биржу связана с целью увеличить экспорт и контролем ценообразования. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью ТАСС сообщал, что конкуренция за запуск первых МТОР уже развернулась в дальневосточных регионах.

Законопроект о создании МТОР, разработанный Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина, планируется внести в Госдуму этой осенью. Ранее в министерстве определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.