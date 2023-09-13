В Приморье заявили о росте на 38% числа экспортеров, получающих господдержку

Также растет экспорт продукции в КНР и страны ближнего зарубежья

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Количество экспортеров, которые в Приморском крае получают поддержку центра "Мой бизнес", за год выросло на 38%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра "Мой бизнес" Андрей Шевченко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Структурное подразделение центра "Мой бизнес" - Центр поддержки экспорта - оказывает экспортерам Приморского края услуги разного направления, начиная от консультаций и заканчивая содействием в отгрузке продукции на экспорт. В настоящее время наиболее популярными услугами являются поиск и подбор иностранного покупателя, организация участия в международных выставках, а также содействие в транспортировке продукции по территории РФ с целью вывоза на внешний рынок. За прошедший период 2023 года в центр обратилось более 300 экспортеров края, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 38%", - сказал Шевченко.

По его словам, растет экспорт продукции в КНР и страны ближнего зарубежья. Основная доля экспорта приходится на морепродукты, приморский мед и чайные сборы, пиломатериалы, биологически активные добавки. "В этом году налаживаем новые направления для приморского экспорта: Вьетнам, Монголия, Казахстан и Узбекистан. Приморские предприниматели активно интересуются возможностью экспорта своих товаров данными направлениями. Центр поддержки экспорта Приморского края оказывает содействие, проводит консультации, ведет работу по поиску деловых партнеров для приморских предпринимателей в этих странах", - сказал Шевченко.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.