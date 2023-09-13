Глава Минфина ФРГ раскритиковал ЕС за директиву по энергоэффективности зданий

Кристиан Линднер предупредил, что эти планы могут вызвать опасную негативную реакцию избирателей и подстегнуть рост крайне правых настроений

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер раскритиковал Евросоюз за стремление ввести более строгие правила использования экологически чистой энергии в зданиях и предупредил, что такие планы могут вызвать опасную негативную реакцию избирателей и подстегнуть рост крайне правых настроений. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По ее информации, Линднер раскритиковал директиву ЕС по энергоэффективности зданий, важнейшую часть пакета законов о климате "Зеленого соглашения" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Предлагаемая директива требует ремонта старых зданий по всему блоку с целью полной декарбонизации строительного фонда ЕС к 2050 году, сообщает издание. "Я думаю, что [директива по зданиям] чрезвычайно опасна", - приводит Politico слова Линднера. Директива может поставить под угрозу "социальный мир", поскольку "у людей может сложиться впечатление, что из-за этой политики им становится сложнее жить в собственных домах и иметь возможность за это платить", добавил глава Минфина Германии.

Линднер утверждал, что деньги, необходимые для ремонта зданий, лучше было бы потратить на другие проекты, благоприятные для климата, такие как инвестиции в энергетическую инфраструктуру Европы, которые помогут "укрепить экономическую конкурентоспособность ЕС", сообщает издание.

Как отмечает Politico, глава Минфина Германии выступил с резкой критикой ЕС накануне выступления Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза", что может говорить о его внутриполитическом расчете.