13 сентября, 10:57,
обновлено 13 сентября, 11:13

Владелец "Билайна" ожидает завершить все формальности по продаже оператора до 13 октября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon назвал 13 октября ожидаемой крайней датой, когда будут утверждены все формальности закрытия сделки по продаже сотового оператора "Билайн" - российского актива холдинга.

В сообщении Veon, опубликованном на сайте холдинга, говорится о согласовании с топ-менеджментом "Билайна" поправок к договору купли-продажи. Поправки не окажут влияния на первоначальные условия сделки.

Все формальности для закрытия продажи холдинг ожидает завершить до 13 октября, то есть до срока погашения еврооблигаций Veon. 

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