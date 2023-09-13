Владелец "Билайна" ожидает завершить все формальности по продаже оператора до 13 октября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon назвал 13 октября ожидаемой крайней датой, когда будут утверждены все формальности закрытия сделки по продаже сотового оператора "Билайн" - российского актива холдинга.

В сообщении Veon, опубликованном на сайте холдинга, говорится о согласовании с топ-менеджментом "Билайна" поправок к договору купли-продажи. Поправки не окажут влияния на первоначальные условия сделки.

Все формальности для закрытия продажи холдинг ожидает завершить до 13 октября, то есть до срока погашения еврооблигаций Veon.