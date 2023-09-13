Стоимость дизтоплива на бирже обновила ценовой рекорд

Она превысила 72 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цена летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые преодолела 72 тыс. рублей за тонну, следует из данных биржи.

В ходе торгов она выросла на 0,61%, до 72,146 тыс. рублей за тонну.

Цена на Аи-95 в европейской части России выросла на 0,45%, до 75,915 тыс. рублей за тонну. Тонна бензина Аи-92 подорожала на 0,46%, до 68,578 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась в ходе торгов на 0,05%, до 70,724 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут также обновил ценовой рекорд, подорожав на 1,98%, до 36,371 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 1,81%, до 29,21 тыс. рублей за тонну.