Глава Приамурья попросил Путина помочь модернизировать дорогу от Благовещенска к аэропорту

Василий Орлов пояснил, что строительство нового терминала ведется на частные средства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Дорога протяженностью 17 км от Благовещенска к новому терминалу аэропорта, строительство которого планируется завершить в 2025 году, может быть модернизирована с привлечением федеральных средств. Соответствующее поручение попросил дать правительству на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Амурской области Василий Орлов.

"У нас дорога, которая связывает город Благовещенск и, собственно, аэропорт - 17 км, она требует модернизации. <...> Мы видим, что большая загрузка, у нас подготовлена проектно-сметная документация. Просим дать поручение правительству в течение двух лет за 2024-2025 годы - как раз к открытию терминала - эту дорогу модернизировать", - сказал губернатор.

Президент положительно ответил на просьбу губернатора.

Орлов пояснил, что строительство нового терминала ведется на частные средства. Объект будет рассчитан на 1,5 млн человек в год. "Аэропорт очень активно развивается, у нас в прошлом году пассажиропоток составлял 860 тыс. человек - это в два раза больше, чем было в 2018 году. После того, как будет запущена вся инфраструктура, <...> аэропорт будет загружен", - добавил он.

Также, по его словам, в декабре завершится строительство второй взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 км.