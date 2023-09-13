Эксперты: ЦБ на заседании 15 сентября будет выбирать между сохранением и ростом ставки

По мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, единственное, что может стать поводом для повышения ставки - это обновление экономического прогноза регулятора

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на заседании в пятницу, 15 сентября, будет рассматривать несколько вариантов изменения ключевой ставки, считают опрошенные ТАСС эксперты. Наиболее приоритетными они выделяют ее сохранение на уровне 12% годовых или повышение на 100 б. п., до 13% годовых.

В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 8,5% на фоне значительного ускорения инфляции. Однако оценить влияние этих мер на экономику не получилось из-за импульса ослабления рубля (14 августа курс доллара достиг отметки в 101,75 рубля). Как пояснял ЦБ, влияние на динамику курса рубля и инфляцию оказал спрос на импорт, превышающий возможности расширения выпуска. Поэтому на внеплановом заседании в августе ЦБ был вынужден принять срочные меры, подняв ставку на 350 б. п., до 12% годовых.

Сигнала относительно дальнейшей политики на внеочередном заседании ЦБ не представил, однако более поздние комментарии от представителей регулятора свидетельствовали, что дальнейший рост ставки не исключен из-за сохранения проинфляционных рисков. При этом глава ВТБ Андрей Костин и глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ-2023 сошлись во мнении, что Банк России на заседании 15 сентября ставку повышать не будет.

Опрошенные ТАСС специалисты расходятся в своих мнениях касательно дальнейших шагов - часть из них выступает за сохранения ставки в пятницу на уровне 12% ввиду "лага" в воздействии процентной политики на экономику и отсутствия новых предпосылок с момента последнего ужесточения. Другие выступают за незначительное повышение - на 100 б. п., до 13% годовых. Причиной тому служит валютный курс, который несущественно отреагировал на произведенные ужесточения денежно-кредитной политики.

Отсуствие необходимости действовать агрессивно

Как было сказано выше, часть опрошенных аналитиков склоняются к сохранению значения ключевой ставки на заседании в пятницу. Основная причина тому - отсутствие новых предпосылок с момента последнего повышения ставки в части инфляционных рисков или кредитования, отметил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Единственное, что может стать поводом для повышения ставки - это обновление экономического прогноза регулятора, считает эксперт. "Однако и в этом вопросе есть несколько "реверсивных" факторов (например, уже реализованное повышение ставки на 450 б. п. с момента прошлого обновления прогноза в июле), которые могут ограничить инфляционные последствия от уже реализовавшегося потребительского бума", - сказал он.

Помимо уже сделанных повышений, охлаждающий эффект будут иметь как минимум три летних макропруденциальных ужесточения (нормативы для банков), направленных на сегменты кредитования. "Лаги влияния решений Банка России на экономику измеряются месяцами. То есть ответ на вопрос о достаточности уже принятых мер - это вопрос прогнозирования, потому что наблюдать их эффект мы пока что еще не можем", - добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Евгений Жорнист, в свою очередь, также отметил, что еще 50-100 б. п. роста ставки "принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка". Поэтому вероятен сценарий удержания ставки на уровне 12% до конца года.

Сохранение инфляционного давления

Среди собеседников ТАСС есть те, кто прогнозирует рост ставки в силу отсутствия признаков торможения инфляции и укрепления рубля. Так, индекс потребительских цен в августе оказался около консенсус прогноза и составил 5,2%, однако инфляционные ожидания выросли до 11,5% против 11,1% в июле. При этом недельная инфляция по 4 сентября подскочила до 0,11% против 0,03% на прошлой неделе, отметил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. Рубль, в свою очередь, опустился ниже 100 рублей за доллар, в моменте укрепляясь до 92,4 рубля. Однако в среду вечером курсирует вблизи отметки в 96 рублей.

Это склоняет ЦБ к относительно незначительному увеличению показателя - на 100 б. п., до 13%, считают специалисты. От более агрессивного повышения ЦБ может сдерживать замедление темпов исполнения бюджетных расходов и ужесточение денежно-кредитных условий на рынке, считают в ИК "Велес капитал". При этом доходности по коротким и длинным ОФЗ, которые уже сравнялись в районе 12%, также указывают на готовность рынка к продолжению роста.

В УК ПСБ ожидают, что на предстоящем заседании Банк России может также объявить о комплексе дополнительных мер по поддержке отечественной валюты.

В свою очередь, в Совкомбанке прогнозируют более жесткий сценарий по ставке. По их мнению, 15 сентября она вырастет на 200 б. п., до 14% годовых. Там не исключают, что управляющие ЦБ будут рассматривать и возможность ее повышения на 300 б. п. Предпосылкой такого сценария служит сигнал самого регулятора. "Глава Банка России говорила, что ЦБ не исключает целесообразность повышения ставки и регулятор будет смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. Зампред Банка России Алексей Заботкин также сообщил о том, что проинфляционные риски остаются значительными и ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки 15 сентября", - сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кроме того, проинфляционные риски (тенденция ослабление курса рубля, высокие темпы кредитования, минимальная безработица) сохранились, добавил он. "Финальное решение ЦБ будет зависеть от динамики курса рубля и данных по инфляции ко дню заседания 15 сентября. Чем крепче будет рубль к заседанию, тем меньше вероятность повышения ключевой ставки широким шагом", - считает Васильев.

Пик ставки уже близко

Эксперты сходятся во мнении, что максимальные значения ключевой ставки в актуальных условиях уже близко - в диапазоне 12-15% годовых. Так, в "Цифра брокере" рассматривают четыре варианта развития событий до конца года в зависимости от темпов роста инфляции. "Если инфляцию удастся остановить на уровне 5,2%, то, по прогнозу, ставка снизится в район 10-11%. Если значение ИПЦ на конец года составит 6,3%, тогда мы ожидаем ставку на уровне 12-13% на конец года. В случае еще большего ускорения инфляции, ключевая ставка может оказаться на уровне 14% и выше", - рассказали там.

Эксперты Совкомбанка в рисковом сценарии прогнозируют, что ключевая ставка может быть повышена до 15-17% годовых. Это произойдет в случае снижения рубля в сторону 110 рублей за доллар, пояснили там.

В базовом сценарии "Росбанк" ожидает 12% на конец 2023 года. По их оценкам, процентный показатель на пике может достичь 14-15% годовых. Далее регулятор будет действовать "непроцентными" инструментами - ограничением рублевой ликвидности, влияющей на перекос валютного рынка, или ужесточением валютного контроля.

ИК "Велес капитал" прогнозируют, что если 15 сентября ЦБ сохранит или повысит ставку до 13%, то она сохранится на аналогичном уровне до конца года. Если повышение будет более агрессивным - произойдет снижение до 12% к концу года. Сохранения ставки на уровне 12% до 2023 года ожидают и в ИК "ИВА партнерс".

Прогноз банка "Уралсиб" на конец года - 13%, в "Финаме" и банке "Русский стандарт" - 12-14%. Эксперты также отмечают потенциал снижения ставки в первой половине 2024 года в среднем до 10% годовых.

Прогнозы участников рынка на июль:

АКРА - 12%

"БКС мир инвестиций" - 12%

"Велес капитал" - 13%

ВТБ - 12%

РСХБ - 12-13%

Росбанк - 12%

"Русский стандарт" - 13%

Совкомбанк - 14%

"Тинькофф инвестиции" - 13%

Уралсиб - 12%

ИК "ИВА партнерс" - 13%

УК "Альфа-капитал" - 12%

УК "Первая" - 13-13,5%

УК ПСБ - 12,5-13%

"Финам" - 13-13,5%

"Цифра брокер" - 13%

Freedom Finance Global - 13-14%

SberCIB Investment Research - 12%.