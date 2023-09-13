В Ленобласти прокуратура потребовала отдать государству имущество экс-начальника таможни

Общая стоимость указанного имущества превышает 50 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего начальника отдела Выборгской таможни на сумму свыше 50 млн рублей. В такую стоимость были оценены его пять квартир и две машины, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров направил в Выборгский городской суд Ленинградской области исковое заявление, в котором потребовал обратить в доход государства пять объектов недвижимости и два автомобиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общая стоимость указанного имущества превышает 50 млн рублей.

К такому решению Северо-Западная транспортная прокуратура пришла после проведения проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, в результате которой было установлено, что бывший начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Светогорск Выборгской таможни фактически является владельцем пяти дорогостоящих объектов недвижимости в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, а также двух автомобилей. Законность доходов, на которые было приобретено имущество, он не подтвердил.