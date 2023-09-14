ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Estel

В ведомство ранее поступило обращение ООО "ИФБ" о нарушении антимонопольного законодательства со стороны "Юникосметик", которое выразилось в недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении компании "Юникосметик", владельца косметического бренда Estel.

Служба, как говорится в сообщении ведомствап проведет проверку деятельности ООО "Юникосметик" на предмет нарушений закона о защите конкуренции.

В сообщении ФАС отмечается, что ранее служба получила обращение ООО "ИФБ" (реализует продукцию под брендом Kapous), в котором указывалось на недобросовестную конкуренцию со стороны "Юникосметика".

С 2017 года обе компании продвигали продукцию с названием Blond Bar. В 2021 году "Юникосметик" зарегистрировало товарный знак Blond Bar Couture и потребовало от "ИФБ" прекратить использовать спорное обозначение.