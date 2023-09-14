Аналитики заявили, что Индия в 2023 году сократила импорт солнечных модулей из Китая

По данным центра Ember, импорт снизился 76%

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Индия резко сократила импорт солнечных модулей из Китая, закупив в январе - июне совокупных мощностей на 76% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом сообщил британский аналитический центр Ember.

Аналитики назвали Индию единственной страной, в которой зафиксирован столь сильный спад поставок из Китая. Они связывают это явление с расширением национального производства в стране. "Импорт солнечных панелей снизился на 76% в годовом выражении - с 9,8 ГВт в первой половине 2022 года до 2,3 ГВт за аналогичный период в текущем году", - говорится в отчете центра.

В целом поставки солнечных панелей из Китая выросли на 34% за аналогичный период. Таким образом, отмечают аналитики Ember, новая политика индийского премьер-министра Нарендры Моди приносит определенные результаты. В апреле 2022 года Индия ввела ввозную пошлину в размере 40% на импорт солнечных модулей из Китая, тариф на солнечные батареи был установлен на уровне 25%. Такая политика должна способствовать производству солнечных панелей и батарей в Индии.

По состоянию на март 2023 года мощность производства солнечных модулей в Индии составила более 30 ГВт, правительство намерено увеличить ее почти втрое к 2027 году. Общий объем производства в Китае в текущем году может составить 931 ГВт, говорится в докладе Ember.