МИД РФ: аммиакопровод Тольятти - Одесса не должен использоваться как элемент шантажа

Как заявил замглавы ведомства Сергей Вершинин, будет найдена возможность экспорта в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был взорван украинской стороной, не может использоваться для политического шантажа России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в четверг эфире телеканала "Россия-24".

"Технически, наверное, все [восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса] возможно, но для этого нужно, чтобы этот аммиакопровод не использовался в качестве элемента шантажа против России. В конечном счете мы найдем возможность, я знаю, что будет такая возможность, экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода", - сказал он.