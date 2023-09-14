14 сентября, 08:22

МИД РФ: аммиакопровод Тольятти - Одесса не должен использоваться как элемент шантажа

Как заявил замглавы ведомства Сергей Вершинин, будет найдена возможность экспорта в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был взорван украинской стороной, не может использоваться для политического шантажа России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в четверг эфире телеканала "Россия-24".

"Технически, наверное, все [восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса] возможно, но для этого нужно, чтобы этот аммиакопровод не использовался в качестве элемента шантажа против России. В конечном счете мы найдем возможность, я знаю, что будет такая возможность, экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода", - сказал он. 

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УкраинаРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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