РНКБ выдал льготный кредит на 2,27 млрд рублей участнику СЭЗ Крыма в сфере логистики

Деньги направят на покупку автотранспорта в рамках строительства логистического центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил льготный кредит на 2,27 млрд рублей участнику свободной экономической зоны в Крыму IC Logistics на закупку транспорта по проекту создания логистического центра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" кредит на сумму 2,27 млрд рублей на приобретение автотранспорта в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству логистического центра в Крыму. Финансирование было предоставлено на срок до 60 месяцев по программе льготного кредитования для участников свободной экономической зоны в Крыму", - рассказали в пресс-службе.

Кредитные средства пойдут, в том числе, на приобретение нового грузового автотранспорта и автобусов, что позволит снизить среднюю стоимость перевозок при полном комплексе услуг.

IC Logistics входит в состав инвестиционного мультихолдинга IC Group, созданного предпринимателем Павлом Кузнецовым для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. В портфеле холдинга - проекты в сфере связи, логистики, строительства, IT, туризма. В конце июля компания "Айси логистик" открыла в Симферополе мультитемпературный склад площадью более 8 тыс. кв. м для хранения продуктов при температурах от -22 до +5 градусов. Это один самых крупных складов в своем классе на полуострове.

РНКБ является уполномоченным банком для реализации программы льготного кредитования инвестпроектов участников СЭЗ на территориях Республики Крым и Севастополя.

Свободная экономическая зона

Свободные экономические зоны начали действовать в Республике Крым и Севастополе с 2015 года. Как сообщил в августе министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, сейчас в регионе реализуется 269 инвестиционных проектов, по которым вложено 138,3 млрд рублей и создали более 8 тыс. рабочих мест.