Япония впервые за три года снизит отпускные цены на импортируемую пшеницу

C октября цена за 1 тонну пшеницы составит $460

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии впервые за три года снизит более чем на 10% отпускную цену на пшеницу, которую оно импортирует и затем продает предприятиям, на фоне стабилизации мирового рынка. Об этом сообщило министерство лесного и рыбного хозяйства страны.

Отмечается, что с октября цена за 1 тонну пшеницы составит 68,2 тыс. иен ($460), что на 11,1% ниже, чем средняя цена за период с апреля по сентябрь.

Как отмечает газета Nikkei, Япония импортирует около 80% от всего объема пшеницы, необходимого для обеспечения потребителей. Правительство пересматривает отпускную цену на пять сортов зерна в апреле и октябре на основе мировых цен, курсов валют и других факторов.

Мировые цены на пшеницу достигли рекордного уровня около $14 за бушель в марте 2022 года после начала специальной военной операции РФ на Украине. С тех пор цены упали примерно на 60%.