Ростехнадзор приостановил добычу угля на лаве в шахте "Распадская" в Кузбассе

Ведение горных работ также временно остановили на шахтоучастке "Октябрьский" угольной компании "Сила Сибири"

ТАСС, 14 сентября. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на лаве №4-6-37 в шахте "Распадская", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 7 по 13 сентября 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 10 протоколов о временном запрете деятельности: на выемку угля в лаве №4-6-37, кроме работ по поддержанию оборудования механизированного комплекса в работоспособном состоянии, ПАО "Распадская" за неосуществление мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка, отсутствие средств пылеподавления на ТУ, при работе которых происходит пылеобразование. Решение суда - 90 суток", - написал Виль.

Также приостановили работы на принадлежащем угольной компании "Сила Сибири" шахтоучастке "Октябрьский" из-за отсутствия второго запасного выхода, что предусмотрено проектом.