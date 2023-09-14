Объемы выпуска на фабриках "Росток" и "Виктория" в Еврейской АО могут кратно вырасти

По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, речь идет о росте производственных мощностей минимум в 10 раз для предприятия по выпуску обуви и в 4 раза - трикотажной фабрики

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Объемы производства на фабриках "Росток" и "Виктория", расположенных в Еврейской автономной области, могут кратно увеличиться, сообщается на сайте правительства России по итогам рабочей поездки вице-премьера России - главы Минпромторга Дениса Мантурова в регион.

"Я абсолютно убежден, что мы сможем кратно увеличить объемы производства на этих предприятиях, в первую очередь за счет того инструментария поддержки, который предлагает Минпромторг России. Уже даны четкие поручения, в соответствии с которыми мои коллеги отработают вопрос с потребителями, поставщиками сырья и оборудования, институтами развития, а мы с вами через некоторое время подведем итоги этой работы", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Так, по словам губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, ставится задача увеличить как минимум в 10 раз производство фабрики "Росток" и в 4 раза - "Виктории".

В заключение Мантуров и Гольдштейн провели двустороннюю встречу, на которой обсуждался промышленный потенциал региона, а также посетили выставку промпредприятий.

"Регион находится в логистически выгодном положении как с точки зрения поставок сырья, так и готовой продукции. Необходимо посмотреть, какие мы можем создать стимулы для развития индустриального парка в тех направлениях, где возможно создание новых производств, которые добавляли бы внутреннему региональному продукту дополнительные объемы - это налоги, заработная плата, социальная инфраструктура и качество жизни", - добавил министр.

Сейчас в регионе уже создается деревообрабатывающая инфраструктура для выпуска продукции глубокой переработки древесины с высокой добавленной стоимостью. По линии Минпромторга на реализацию этого проекта выделили около 149 млн рублей. Кроме того, регион работает над созданием индустриального парка "Шалом", где расположатся предприятия по производству продукции медико-биологического назначения (медицинский пластик и медизделия, медтехника и другое).

Обувная фабрика "Росток" - одна из крупнейших на Дальнем Востоке. Мощности предприятия позволяют производить около 60 тыс. пар обуви ежегодно. Трикотажная фабрика "Виктория" ежегодно выпускает до 60 тыс. штук трикотажных изделий и бельевой продукции, а также до 180 тыс. пар чулочно-носочных изделий для детей и взрослых. Продукция обоих предприятий реализуется на территории всех дальневосточных регионов.