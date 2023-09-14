Платформа объединяет вычислительные ресурсы и инструменты для работы с данными

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и VK Cloud запустили облачную платформу для разработки новых IT-решений, сообщила нефтяная компания.

Облачная платформа создана на базе Private Cloud от VK и объединяет вычислительные ресурсы, а также инструменты для работы с данными, ресурсы платформы также доступны для разработок в области искусственного интеллекта.

Переход на новую IT-инфраструктуру повысил эффективность использования вычислительных мощностей "Газпром нефти" - в среднем по компании этот показатель вырос с 30% до 70% при применении облачных технологий, отмечает компания.

Как отметил IT-директор "Газпром нефти" Антон Думин, безопасная виртуальная среда необходима компании для тестирования и масштабирования новых технологических решений. По его словам, именно в результате подобных коллабораций появляются новые продукты и сервисы, которые будут востребованы на отечественном IT-рынке.

В свою очередь, управляющий директор направления VK Tech Павел Гонтарев подчеркнул, что подобное частное облако комплексно решает задачи развития индустриальных цифровых продуктов - от гибкого масштабирования ресурсов и готовых сервисов хранения и обработки данных до надежной защиты и внутреннего биллинга, при этом инфраструктура интегрируется с существующими и необходимыми решениями партнеров.