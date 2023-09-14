В Чехии цены на дизель на АЗС выросли с мая на 30%

Стоимость бензина увеличилась почти на 12%, сообщила компания CCS

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Цены на дизель на автомобильных заправках в Чехии выросли с конца мая на 30%, а на бензин - почти на 12%. Об этом сообщила компания CCS, которая с 2005 года ежедневно собирает данные о стоимости топлива на АЗС республики.

"С конца мая цены на автомобильное топливо на АЗС растут. Стоимость 1 л дизельного топлива выросла [в среднем] на 9 крон и составляет 38,88 кроны (€1,59), а стоимость 1 л бензина повысилась примерно на 4,2 кроны до 40,05 кроны (около €1,64)", - отметили в CCS.

Эксперты не исключают дальнейшего повышения цен из-за подорожания нефти на мировом рынке. В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума в конце июня 2022 года. Тогда 1 л бензина на АЗС стоил в среднем 47,96 кроны (около €2,1 по курсу того времени), а 1 л дизельного топлива - свыше 48 крон (примерно €2,2).