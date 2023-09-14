ЦБ с 25 сентября введет шкалу требований к капиталу страховщиков ОСАГО

Новые требования направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России скорректировал требования к капиталу страховщиков ОСАГО для повышения финансовой устойчивости компаний, говорится в сообщении регулятора.

"Новые требования направлены на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний. Они предусмотрены в указании регулятора, которое вступит в силу 25 сентября", - отмечается в сообщении.

В ЦБ пояснили, что в качестве превентивной меры вводится прогрессивная шкала требований к капиталу страховщиков ОСАГО, чья доля в этом сегменте превышает 15%. Размер надбавки будет определяться по итогам каждого квартала, что ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом. В настоящее время таким компаниям не требуется дополнительный капитал, так как у них сформирован достаточный запас страховых резервов.

Как отметил регулятор, документ разрешает страховщикам учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством, а также закрепляет ранее анонсированную регулятором меру поддержки - "рассрочку" по списанию стоимости заблокированных активов в течение 10 лет для компаний, которые не выплачивают дивиденды. Кроме того, для снижения нагрузки на капитал и развития бизнеса компаний изменяются требования к формированию страховых резервов.

"Новации также расширяют инвестиционные возможности страховщиков по поддержке структурной перестройки экономики. За счет значительного запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в больших объемах", - добавили в ЦБ.