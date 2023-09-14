В России могут ввести дезинфекцию на границе машин из стран, где есть заразные животные

На сегодняшний день закон "О ветеринарии" не предусматривает проведения подобных мероприятий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о проведении дезинфекции въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через границу РФ при поступлении информации от иностранных государств о выявлении на их территориях заразных болезней животных. Документ размещен в думской электронной базе.

На сегодняшний день закон "О ветеринарии" не предусматривает проведения мероприятий по дезинфекции автомобилей, следующих из стран, где выявлены заразные животные. В законе прописано, что для проведения мероприятий по предупреждению заноса заразных болезней животных из иностранных государств Россельхознадзор и Минобороны РФ организуют пограничные ветеринарные контрольные пункты, однако положения о проведении дезинфекции в законе нет.

В проекте говорится, что при поступлении информации от международных организаций и (или) компетентных органов иностранных государств, граничащих с Россией на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных, Россельхознадзор будет обязан организовать в пунктах пропуска на границе мероприятия по ликвидации заноса заразных болезней путем обработки автомобилей, въезжающих на территорию РФ с территорий указанных государств. Дезинфекция автомобилей будет проводиться вплоть до полной ликвидации заразных болезней животных на территориях таких стран. Перечень заразных болезней животных утвердит Россельхознадзор.

В кабмине подчеркнули, что принятие данных нововведений "окажет положительное влияние на достижение целей государственных программ РФ в части защиты территории страны от заноса заразных болезней животных из иностранных государств, а также не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий".

Закон в случае принятия вступает в силу с 1 января 2025 года. "Срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года обусловлен тем, что источник финансирования мероприятий по проведению дезинфекции въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска будет определен в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет перераспределения средств", - говорится в пояснительных материалах.