14 сентября, 16:39

"Фосагро" не планирует дробление акций

В компании отметили также отсутствие дальнейших планов по размещению замещающих облигаций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" не планирует проводить дробление акций, заявил финдиректор компании Александр Шарабайко.

"Актуальных планов по сплитованию акций на данный момент у нас нет", - сказал он в рамках вебинара SberCIB.

Шарабайко пояснил, что это связано в том числе с нефункционированием программы конвертации ГДР компании. "Не решив проблему разблокирования программы конвертации, думать о сплитах пока не приходится", - констатировал он.

Финдиректор компании также отметил, что у "Фосагро" нет дальнейших планов по размещению замещающих облигаций. 

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