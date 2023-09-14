Авиакомпания "Атран" возобновила рейсы на Ан-12

Первый рейс состоялся из международного аэропорта "Жуковский" в Норильск, компания доставила 12 тонн товаров народного потребления и оборудования в рамках северного завоза, сообщили в компании "Волга-Днепр"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Грузовой авиаперевозчик "Атран" (входит в "Волга-Днепр") возобновил свои рейсы на Ан-12. Первый рейс состоялся из международного аэропорта "Жуковский" в Норильск, компания доставила 12 тонн товаров народного потребления и оборудования в рамках северного завоза, сообщается в Telegram-канале "Волга-Днепр".

"Планируем обеспечивать северные отдаленные регионы жизненно важными грузами и продукцией и выстраивать маршрутную сеть в зависимости от сезонного спроса в такие города, как Нарьян-Мар, Хатанга, Новый Уренгой, Анадырь, Певек, Кепервеем и другие. Уже сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию по развитию малой авиации и реставрации небольших аэропортов, особенно в труднодоступных местах, поэтому со своей стороны будем активно сотрудничать с местной администрацией и представителями ритейла для выстраивания авиалогистики", - отметил генеральный директор авиакомпании "Атран" Дмитрий Сорокин.

В марте 2022 года в компании "Волга-Днепр" сообщили, что грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo временно приостановили работу из-за ранее введенных санкций со стороны лизингодателей и заявления со стороны Управления гражданской авиации Бермудских островов о прекращении срока действия сертификатов летной годности.