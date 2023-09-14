Силы КСИР Ирана задержали в Персидском заливе два нефтяных танкера под флагом Панамы

Судна перевозили 1,5 млн литров контрабандного топлива, сообщил замкомандующего ВМС КСИР Мохаммад Шариф Ширали

ДУБАЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе два нефтяных танкера, следовавших под флагом Панамы.

Как заявил заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Шариф Ширали, слова которого приводит агентство Fars, танкеры перевозили 1,5 млн литров контрабандного топлива. В общей сложности на кораблях находились 37 членов экипажей из разных стран, отметил Ширали.

В мае этого года произошел аналогичный инцидент, когда силы КСИР арестовали в Ормузском проливе танкер Niovi под флагом Панамы. Министерство обороны США обвинило иранскую сторону в захвате судна. По информации ведомства, танкер отправился из Дубая в эмиратский порт Фуджейра, после чего военный корабль КСИР вынудил его изменить курс и проследовать в территориальные воды Ирана.