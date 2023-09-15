Компании в Китае в январе - августе увеличили добычу нефти на 2,1%

Показатель по природному газу также вырос за аналогичный период - на 5,7%

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские компании в январе - августе увеличили добычу нефти на 2,1% (до 139,85 млн тонн), а природного газа - на 5,7% (до 152,1 млрд куб. м) в годовом исчислении. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, среднесуточный объем добычи нефти в августе составил 564 тыс. тонн, газа - 580 млн куб. м. Объем нефтепереработки за восемь месяцев повысился на 11,9%, до 491,4 млн тонн.

Согласно опубликованной статистике, за январь - август Китай импортировал 378,55 млн тонн нефти (рост на 14,7%) и 77,71 млн тонн природного газа (увеличение на 9,4%).

Россия - ведущий экспортер нефти и газа в Китай. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в КНР вырос на 8,2%, составив 86,24 млн тонн, а сжиженного природного газа - на 44%, до 6,5 млн тонн. Что касается трубопроводного газа, согласно статистике РФ, поставки по газопроводу "Сила Сибири" за этот период увеличились на 49%, до рекордных 15,5 млрд куб. м.