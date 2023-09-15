Азаров прогнозирует тяжелую ситуацию в агросекторе Украины

Бывший премьер-министр заявил, что стране грозит дефицит зерна

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украинскому сельскохозяйственному сектору грозит тяжелая ситуация, причем стране уже пришлось залезть в стратегические резервы. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Даже подсолнечник, который никогда не был убыточным, тоже показывает минусовую тенденцию. В этом году убытки ожидаются на уровне минус $11 за тонну, в следующем могут вырасти до минус $21 за тонну. Отдельная проблема заключается в том, что на Украине может возникнуть дефицит зерна. По "зерновым коридорам" из страны вывезли 40 млн тонн и 30 млн тонн - через порты в рамках "зерновой сделки". Получается, что Украина залезла в стратегические продовольственные резервы", - написал Азаров на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщал, что в стране сократят посевные площади под озимые культуры на 30% в случае отсутствия экспорта зерна по Черному морю. Кроме того, украинское агентство АПК-информ, специализирующееся на новостях по аграрной тематике в странах СНГ, сообщало, что украинские мукомолы стали все чаще жаловаться на качество пшеницы нового урожая, в частности на низкое содержание белка. По его информации, некоторые переработчики зерна прогнозируют, что в отдельных регионах страны суммарная доля пшеницы второго и третьего классов в этом году не превысит 10% от общего производства.