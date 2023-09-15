15 сентября, 07:19
Восточный экономический форум

"Сибур" в 2023 году продаст до 60 тыс. т нефтехимии в Африку

Член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович заявил, что в 2024 году "Сибур" может увеличить эти объемы в полтора-два раза

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. "Сибур" в 2023 году планирует продать до 60 тыс. тонн нефтехимии в Африку, а в 2024 году может увеличить эти объемы в полтора-два раза. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович.

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"Мы в Африке есть уже сейчас. В основном, это - Северная Африка. Потому что логистически - это наиболее оптимальный регион. Мы в этом году продадим до 60 тыс. тонн нефтехимической продукции. А в следующем году, я думаю, в полтора-два раза примерно больше", - сказал он.

Рост потребления полимеров в Африке ежегодно составляет около 6%, отметил член правления "Сибура".

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступал Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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