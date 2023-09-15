15 сентября, 07:10

В "Яндекс Браузере" появилась генерация субтитров для любых русскоязычных видео

В настройках функции можно выбрать размер шрифта и изменить прозрачность фона

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Функция генерации субтитров для видео и трансляций на русском языке появилась в "Яндекс Браузере". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Яндекс Браузер" научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке с помощью встроенной нейросети. Новая функция работает на любых сайтах: от видеохостингов и социальных сетей до страниц телеканалов и загруженных в облачные хранилища роликов - достаточно нажать всего одну кнопку, и "Браузер" начнет показывать субтитры", - рассказали в "Яндексе".

Как отметили в пресс-службе, обычно включить субтитры в видеоплеере сайта можно только когда владелец веб-ресурса или автор видео предусмотрел такую возможность, а новая функция "снимает это ограничение при просмотре русскоязычных роликов".

Генерация субтитров работает в "Яндекс Браузере" для Windows, macOS и Linux. В настройках функции можно выбрать размер шрифта и изменить прозрачность фона. 

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